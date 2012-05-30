Киян попереджають про зміни у маршрутах громадського транспорту під час Євро-2012

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов просить киян з розумінням поставитися до ситуацій, що складатимуться на автошляхах міста під час проведення Євро-2012ю

Як повідомляє прес-служба КМДА, він сказав: “Під час Чемпіонату Європи з футболу ми будемо вимушені перекривати рух на деяких вулицях у центрі Києва, що, звичайно, створить незручності на автошляхах міста. Тому ми в першу чергу просимо за це вибачення у жителів міста та сподіваємося на розуміння”.

За словами О.Попова, аби мінімізувати ці незручності, влада належно підготувала громадський транспорт, зокрема, було придбано кілька сотень нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

“Наш новий транспорт зручний та мобільний. Тож я звертаюся до киян із проханням за можливості надавати пріоритет у використанні саме громадським транспортом під час Євро. Це ж саме я рекомендуватиму своїм підлеглим», – сказав О.Попов.

Як інформують в КМДА, на час проведення Євро-2012 буде збільшено кількість рухомого складу громадського наземного транспорту великої та надвеликої місткості на 20% в цілому в місті та на 30% – у його центрі.

Так, у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» здійснюватимуть перевезення: 6 існуючих автобусних маршрутів загальною кількістю 60 одиниць; 1 додатковий автобусний маршрут у дні проведення матчів «Кадетський гай – вул. Горького» – 11 одиниць, а також 10 тролейбусних маршрутів загальною кількістю 131 одиниця.

З 1 червня на час проведення Києві чемпіонату буде організовано рух:

автобусів-шаттлів від аеропорту «Бориспіль» до станції метрополітену «Бориспільська» (60 нових автобусів); додаткового тролейбусного маршрута № 8А «Аеропорт «Київ» (Жуляни) – вул. Терещенківська» трасою: просп. Повітрофлотський – просп. Перемоги – бульв. Т.Шевченка – вул. Терещенківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Т.Шевченка – просп. Перемоги – просп. Повітрофлотський, на якому буде працювати 15 нових тролейбусів.

У дні проведення матчів – 11, 15, 19, 24 червня і 1 липня – буде тимчасово змінено трасу руху автобусів маршрутів:

автобуси № 55 будуть курсувати від Ленінградської площі до станції метрополітену «Арсенальна»;

автобуси № 69 будуть курсувати від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобуси № 5 у напрямку Центрального залізничного вокзалу будуть курсувати за схемою: від вул. Ізюмської до вул. Боженка за постійною схемою – далі вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – далі за постійною схемою.

Буде тимчасово змінено рух тролейбусних маршрутів:

тролейбуси №3 будуть курсувати за трасою: Залізничний масив – вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Лукашевича – Південний залізничний вокзал;

тролейбуси маршрутів №№ 5, 8, 17 будуть курсувати до вул. Терещенківської.

При цьому тимчасово закривається рух тролейбусів № 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал» та № 40 «Кадетський гай – вул. Жилянська».

Трасою руху троллейбуса № 14 організовується рух додаткового автобуса № 14-К: «Залізничний вокзал – вул. Тарасівська» та додаткового тролейбуса 14-К «Ботанічний сад – пров. Щорса».

Трасою руху тролейбуса № 40 організовується рух додаткового автобуса № 40-Тр «Кадетський гай – вул. Горького» трасою: вул. І. Пулюя – вул. Ернста – вул. Народного ополчення – просп. Повітрофлотський – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Федорова – вул. М. Горького – вул. Володимиро-Либідська – вул. Боженка – вул. І. Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Народного ополчення – вул. Ернста – вул.І. Пулюя.

Крім того, на період проведення турніру буде підсилено роботу діючих автобусних маршрутів №№ 5, 14, 23, 30, 32, 37, 43, 43К, 47, 56, 99 та тролейбусних маршрутів №№ 2, 5, 11, 26, 43, траси руху яких проходять у районі перехоплюючих паркінгів.