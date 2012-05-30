В Україні хочуть затвердити перелік спецпослуг терміналів і портів

Антимонопольний комітет України (АМК) рекомендував Міністерству інфраструктури України розробити й внести на розгляд Кабміну України проект нормативно-правового акту про затвердження переліку спеціалізованих послуг транспортних терміналів і портів.

Про це повідомляє прес-служба АМК.

Згідно із законом України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб'єктів природних монополій відносяться, зокрема, спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України.

Разом із цим, наразі не визначено перелік спеціалізованих транспортних терміналів і портів.

«Тобто, не визначено види й межі природних монополій у транспортних терміналах і портах України. Відсутність визначення сфер природних монополій і сфер, в яких є або може бути конкуренція, може призвести до неефективного регулювання діяльності суб'єктів цих ринків. Це може створювати умови для зловживання транспортними терміналами й портами монопольним становищем і утиску інтересів споживачів цих послуг», - зазначають в АМК.

Про результати розгляду рекомендацій Мінінфраструктури України має повідомити в двомісячний термін.