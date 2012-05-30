Залізниці України на 30 травня перевезли 9,5 млн. тонн зернових

З початку поточного року залізниці України перевезли 9,56 млн. тонн зернових вантажів, зокрема 8,463 млн. тонн на експорт.

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у внутрішньому сполученні перевезено 1,097 тонн зерна.

Зокрема, Донецька залізниця (ДЗ) перевезла 343,2 тис. тонн, Придніпровська (ПЗ) - 754,3 тис. тонн, Південна (ПдЗ) перевезла 3,192 млн. тонн, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) - 2,504 млн. тонн, Львівська (ЛЗ) - 570,4 тис. тонн, Одеська (ОЗ) - 2,197 млн. тонн.

Основними зерновими вантажами залізниць України є пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку і соняшнику.

З початку січня в середньому за добу залізниці навантажували 999 зерновозів або 63,7 тис. тонн зерна.

«Укрзалізниця» також зазначає, що залізниці України мають достатню кількість рухомого складу, щоб перевезти зернові вантажі в повному обсязі.

Загалом інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів.

Водночас «Укрзалізниця» зазначає, що графік роботи елеваторів у вихідні і святкові дні негативно впливає на перевезення зерна.

«У ці дні обсяги вантаження становлять лише 50% від навантаження в робочі дні. Це призводить до нагромадження вагонів у портах і на підходах до них, до їх нераціонального простою в очікуванні розвантаження і, як наслідок, до виникнення дефіциту рухомого складу», - зазначають в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. На залізничному транспорті в січні-квітні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,4 разу, будівельних матеріалів - на 5,7%, коксу - на 4,2%.

Залізниці України в січні-квітні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 0,8% порівняно із січнем-квітнем 2011 року - до 144,8 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1%.

Станом на середину травня 2011 року, з початку 2011 року залізниці України завантажили 3,615 млн. тонн зернових, з них на експорт - 2,237 тис. тонн. В середньому за цей період за добу навантажувалися 454 вагони.