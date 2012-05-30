Капінвестиції в галузі зв'язку в Україні в 1-му кварталі зросли на 33%

В 1-му кварталі 2012 року капітальні інвестиції в телекомунікації та поштовий зв'язок в Україні склали понад 1,26 млрд грн, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в експрес-випуску «Капітальні інвестиції» Державної служби статистики.

При цьому капітальні інвестиції в телекомунікації за вказаний період склали понад 1,24 млрд грн, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Капітальні інвестиції в сферу інформатизації в 1-му кварталі 2012 року склали понад 137 млн грн, що на 73% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.