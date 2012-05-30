Позичальником кредиту ЄБРР у 152 млн євро для метро в Дніпропетровську виступить держава

Позичальником кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР обсягом 152 млн євро для добудови першої черги метро в Дніпропетровську виступить держава. Про це сьогодні на брифінгу заявив мер міста Іван Куліченко.

«Позичальником буде держава, тобто Міністерство фінансів України офіційно одержує кредит ЄБРР для держави й передає його міськраді Дніпропетровська як субвенцію на безповоротній основі для закінчення будівництва метрополітену, який ми в 2011 році прийняли в комунальну власність», - зазначив І.Куліченко.

За його словами, Рада кредиторів ЄБРР дала позитивний висновок на надання кредиту, й угоду щодо кредиту буде підписано 25-29 липня на засіданні Ради директорів ЄБРР.

І.Куліченко повідомив, що офіційна делегація України на підписання кредиту буде затверджена указом Президента.

Мер Дніпропетровська уточнив, що кредит буде надано на 25 років із відстроченням виплат на 6 років зі ставкою Libor 1,25 плюс 1,5% річних.

За словами І.Куліченка, відсотки по кредиту повертатиме комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» за рахунок збільшення обсягів перевезень і підвищення рентабельності. Також планується виділення коштів із міського бюджету.

І.Куліченко повідомив, що проведено попередні переговори з представниками Європейського інвестиційного банку про виділення кредиту на добудову першої черги метрополітену в Дніпропетровську також обсягом 152 млн євро. За його словами, держава має намір виділити Дніпропетровську 61 млн євро на виплату ПДВ по обох кредитах.

«Загальна вартість завершення будівництва першої черги метрополітену становитиме 365 млн євро. Роботи планується закінчити до 2016 року», - уточнив мер Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Перша черга метро в Дніпропетровську передбачає добудову трьох станцій у центрі міста.