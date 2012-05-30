Під час Євро-2012 метро Києва працюватиме довше

З 7 червня по 2 липня, на період роботи офіційної фан-зони Євро-2012 на Хрещатику та Майдані Незалежності, Київський метрополітен працюватиме на одну годину довше.У дні проведення матчів Євро-2012 – 11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня, 1 липня, а також 13 червня – метрополітен перевозитиме пасажирів на дві години довше, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління транспорту та зв’язку КМДА.

Як повідомлялося, з 7 червня по 2 липня станція метрополітену «Майдан Незалежності» працюватиме як пересадочна і буде закрита на вхід і вихід пасажирів.

Крім того, за 4 години до початку матчів та на 1 годину після закінчення на вхід/вихід будуть закриватися станції метрополітену «Олімпійська» і «Палац спорту».

У разі необхідності, залежно від насиченості пасажиропотоку у матчеві дні, передбачені також обмеження на вхід пасажирів на станцію «Площа Льва Толстого».

Станцію метро «Хрещатик» теж буде закрито для входу-виходу пасажирів на період Євро-2012.