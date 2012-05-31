Молдова і Болгарія цікавляться проектом «Вікінг»

Молдова і Болгарія висловлюють зацікавленість у приєднанні до проекту «Вікінг», учасниками якого є Україна, Білорусь і Литва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), про це представники залізничних адміністрацій Молдови і Болгарії повідомили під час Міжнародного транспортного тижня, який проходить в Одесі.

Довідка УНІАН. За січень-квітень 2012 року перевезення контейнерів у складі потягу «Вікінг» по території України зросли в 6,4 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 4397 контейнерів (в умовних одиницях).

Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг поєднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів по території України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.

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