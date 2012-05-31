Експерти: Євро - каталізатор розвитку швидкісного транспорту

Чемпіонат Європи 2012 року став каталізатором розвитку швидкісного залізничного транспорту України.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський висловив думку, що швидкісний рух поїздів - це прогресивний напрям, який потрібно розвивати. «На швидкісне залізничне сполучення завжди буде існувати попит - як з боку населення, так і з боку тих, хто є вантажовідправником. Якщо подивитися на середню швидкість руху українських пасажирських і товарних потягів, вона значно нижче, ніж в Європі. І це говорить про те, що у нас є потенціал для інтенсифікації перевезень за рахунок технічного поліпшення і збільшення швидкості. Проблема швидкості поїздів успадкована від Радянського Союзу. Всі радянські поїзди їздили повільніше, ніж їх аналоги на Заході», - заявив експерт.

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков у коментарі Інституту Горшеніна висловив переконання, що «чемпіонат дав «стусана», завдяки якому ми, можливо, на два роки проскочили дорогу, на яку за інших умов витратили б років десять. Більшість вагонів і локомотивів старого зразка вичерпали свій ресурс», - вважає експерт. Франков позитивно оцінив початок експлуатації швидкісних поїздів «Hyundai». «Проїхавшись один раз на «Hyundai», зізнатися, отримав задоволення. Це справді комфортабельний цілком європейського рівня потяг, навіть з нашими ще далеко недопрацьованими до кінця коліями. Він йде дуже гладко - набагато краще, ніж експреси, які досі їздили Україні, тим більше, нічні потяги. Зрозуміло, не потрібно скасовувати альтернативні економрейси, де можна проїхатися в плацкарті до 100 гривень - нехай ринок сам визначить, наскільки у нас затребуваний «Hyundai», - вважає Артем Франков.

Помічник міністра надзвичайних ситуацій України Євген Червоненко також позитивно оцінив перспективи впровадження швидкісного залізничного транспорту в Україні, зазначивши, що основний камінь спотикання в його розвитку - недостатня якість залізничного полотна.

«Стан нашого полотна глибоко не досліджувався ще від товариша Кагановича. І коли я був міністром, питання швидкісних поїздів уперлося саме в стан полотна та інфраструктури. Я думаю, максимальна швидкість - 160 км/ч. В принципі, швидкісні поїзди в Європі дуже успішні. Питання в тому, щоб пов`язати ціни з тим, що потрібно народу, з його купівельною спроможністю. Такі потяги мають право на життя. Необхідно правильно вибудувати графік і конкурувати з авіацією. Тим більше, що ціни на авіацію у нас захмарні. В Європі це дуже зручний вид транспорту. Я ним користуюся», - підкреслив Червоненко.

Ще один експерт, Віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Мирослав Табахарнюк вважає введення швидкісних поїздів Hyundai черговим етапом вдосконалення інфраструктури. «Не секрет, що «Укрзалізниця» потребує серйозного переоснащення, і це потрібно тільки вітати. Відповідно, ціна придбання і витрати на утримання і обслуговування поїздів вимагають зовсім іншого ціноутворення на квитки, щоб ми зараз не скотилися до соціалістичних пиріжків і до популізму в частині ціноутворення. Високий рівень техніки та сервісу повинен мати відповідну вартість», - вважає експерт. На думку Табахарнюка, введення швидкісних поїздів наближає Україну до європейських стандартів пасажирських перевезень. «Безумовно, це перший крок до певних змін. Але наш споживач звик до нічних поїздів: щоб проспати ніч у поїзді, а на ранок вже бути або в столиці, або в іншій точці. Знаю про дискусії, які виникли серед споживачів з приводу скасування багатьох нічних рейсів, але він, скоріше, ментальний, тобто це справа звички, а не проблема», - вважає Мирослав Табахарнюк.

Інформаційний центр "Україна 2012"