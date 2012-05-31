Експерти чекають зростання сегменту fulfillment на ринку поштових послуг на 40%

Компанія «Всеукраїнський поштовий сервіс» цього року чекає зростання сегменту fulfillment на ринку поштових послуг України на 40%.

Таку думку висловила керівник комерційного відділу компанії «Всеукраїнський поштовий сервіс» Олена Петіна під час прес-конференції в УНІАН.

За її словами частка fulfillment на ринку поштових послуг України становить близько 65%.

«Зростання ринку поштової послуги з відправок складе десь 20%. А за сегментом fulfillment, якщо створюватимуть у нас професійну галузь, то десь на 40%», - сказала О. Петіна.

Директор компанії «Всеукраїнський поштовий сервіс» Людмила Силантьєва пояснила, що fulfillment — це комплексне рішення для оптимальної організації виробничих процесів, куди входить зберігання товарів, прийом і обробка замовлень, комплектація замовлень, упаковка товарів, організація доставки і обробка повернень.

Вона зазначила, що в останні роки ринок поштових послуг України дуже змінився, сьогодні 60% ринку займають комерційні організації, 40% - державний оператор «Укрпошта».

«Ми бачимо, що нова тенденція галузі полягає в тому, що на перетині двох ринків — ринку поштових послуг і ринку директ-маркетингу — утворився новий сегмент ринку під назвою fulfillment», - сказала директор компанії.

Л. Силантьєва додала, що 20% ринку поштових послуг займає складська логістика, 30% - передпоштова підготовка, 35% - доставка упакованих матеріалів, 15% - обробка повернень.

Л. Силантьєва зазначила, що послуга fulfillment має попит серед компаній дистанційної торгівлі. «Сенс полягає в тому, щоб передати певну частину товару замовника на відповідальне зберігання стороннім організаціям. І разом з тим, передати всі основні турботи, весь головний біль, який пов'язаний з підготовчим процесом упаковки і доставки покупцям точно в строк, стороннім організаціям. Тобто, виходити на аутсорсинг. Замовнику лише необхідно передавати дані про замовлення, а також періодично поповнювати товарні запаси по мірі їх зменшення на складі», - пояснила директор компанії.

За оцінками О.Петіної, цього року, незважаючи на оптимістичні прогнози, спостерігається спад ринку директ-маркетингу (дистанційні продажі і директ-мейлінг). Причиною цього вона вважає побоювання споживачів користуватися послугами дистанційної торгівлі, що товар не доставлять в строк і в належному вигляді.

О.Петіна також відзначила тенденцію до спаду розсилок електронною поштою, оскільки їх часто відносять до спаму.

На її думку, замовлення товарів через каталоги також зжили себе, в найближчі п'ять років вона чекає двократного збільшення обсягів замовлень товарів через Інтернет.

Довідка УНІАН. ТОВ «Всеукраїнський Поштовий Сервіс» - підприємство повного циклу поштового обслуговування, що спеціалізується на до- і післяпоштовій обробці корпоративної пошти. Компанія працює на ринку понад 6 років. Професійна команда складає більше 180 чоловік. Виробничі площі компанії 3500 кв.м, обсяг відправок - понад 400 тис. посилок і більше 3 млн. листів за місяць.