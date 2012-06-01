Розпочався продаж квитків на поїзди Hyundai сполученням Київ-Донецьк

1 червня, о 00:00, відкрили продаж проїзних документів на швидкісні міжрегіональні електропоїзди Hyundai сполученням Київ – Донецьк.

Про це повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Перший склад розпочне курсувати між Києвом та Донецьком із 7 червня, з 9 червня додається другий склад електропоїздів.

Згідно з графіком руху поїздів Hyundai сполученням Київ – Донецьк, з 7 червня потяг № 153/154 відбуватиме з Києва о 6 год 05 хв і прибуватиме в Донецьк о 12 год 45 хв, з Донецька в Київ потяг буде відправлено 16 год 50 хв, час прибуття - 23 год. 35 хв.

З 9 червня поїзди Hyundai сполученням Київ – Донецьк курсуватимуть за таким графіком: № 153/154 (Київ – Донецьк), час відправлення - 6 год 05 хв, час прибуття - 12 год 45 хв; (Донецьк – Київ) час відправлення -16 год 50 хв, час прибуття 23 год. 35 хв. № 151/152 (Донецьк – Київ) час відправлення 6 год 30 хв, час прибуття – 13 год 10 хв; (Київ – Донецьк) час відправлення 16 год 30 хв, час прибуття – 23 год 10 хв.

Вартість проїзду в цих поїздах залежатиме від дня тижня.

Так, щопонеділка, щовівторка і щосереди вартість проїзду в поїздах Hyundai становитиме в напрямку Київ-Донецьк - 539,86 грн у 1-му класі та 388,88 грн у 2-му класі.

Щочетверга і щосуботи при придбанні квитків діятиме знижка 10%, при придбанні квитків у п'ятницю і неділю ціна зростатиме на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямі «туди і назад» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Довідка УНІАН. Поставка 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюється в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів вз експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки розроблено з урахуванням розвитку регіонів, підвищення швидкості руху поїздів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів Hyundai на напрямках Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного поїзда Skoda на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.