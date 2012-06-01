Одеська залізниця має намір залучити два короткострокові кредити на загальну суму 1 млрд грн

Держпідприємство «Одеська залізниця» (ОЗ) має намір залучити два кредити строком на 1 рік для рефінансування і поповнення обігових коштів на загальну суму 1,002 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель.

Зокрема, ОЗ оголосила тендер на залучення кредиту на 622,125 млн. грн і тендер на залучення кредиту на 379,823 млн. грн.

Тендери відбудуться 7 липня.

Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила завантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн. тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% у порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн. грн.