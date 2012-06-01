Південна залізниця призначила додатковий «літній» потяг Харків-Севастополь

Південна залізниця призначила на літній період додатковий потяг Харків-Севастополь № 289/290, який курсуватиме з 1 червня.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, потяг вирушатиме з Харкова з 1 по 15 червня у непарні числа, а також 2 і 4 червня.

З Севастополя потяг вирушатиме у парні числа - з 2 по 16 червня, а також 3 і 5 червня.