УТЛЦ скоротив обіг українських вантажних вагонів під час проходження країн СНД

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), що оперує парком вантажних вагонів України, у квітні 2012 року скоротило обіг вагонів під час проходження територією СНД більш ніж удвічі, а під час курсування країнами Західної Європи - на 15%.

Про це УНІАН повідомив директор УТЛЦ Володимир Іващук.

За його словами, скорочення обігу вантажних вагонів у порівнянні з періодом, коли вантажні вагони мали статус «інвентарних», стало можливим завдяки створенню УТЛЦ і застосуванню цим підприємством ефективних методів управління вагонним парком.

В.Іващук нагадав, що піввагони з інвентарного парку залізниць України були передані у власний парк і перебувають на балансі ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів" "Укрспецвагон"). Ці підприємства відповідальні за якість і необхідні обсяги ремонтів, що виконуються на ремонтній базі, дислокованій у регіонах масового завантаження на Донецькій і Придніпровській залізницях. На даний момент загальний парк піввагонів становить 54,5 тис. одиниць.

Крім того, на баланс ДП «Укррефтранс» передано більш ніж 10 тис. критих вагонів.

На баланс «Стрийський вагоноремонтний завод» передано спеціалізований пересувний склад — мінераловози, хопер-цементовози, вагони-термоси і цистерни.

На баланс ДП «Ліски» передано лісовози і транспортери.

Оперування цими парками вагонів на території України здійснюється на підставі договорів із власниками рухомого складу і вантажовідправниками.

«Зараз ми працюємо з парком вагонів державних вагонних компаній, але пропонуємо об'єднати свої зусилля і зусилля професійних операторів для створення «вагонного пулу», щоб прискорити обіг вагонів і скоротити порожній пробіг вагонів операторів», - відзначив В.Іващук.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого ввійдуть вагони наявних і нових операторських компаній, а також пересувний склад приватних операторів. Цей єдиний парк управлятиметься з єдиного диспетчерського центру.