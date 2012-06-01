Придніпровська залізниця призначила на 4 червня приміський маршрут Дніпропетровськ-Генічеськ

Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила на вихідний день 4 червня приміські електропоїзди № 6702\6701 і № 6703\6704 за безпересадочним маршрутом Дніпропетровськ-Генічеськ-Дніпропетровськ.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, приміський електропоїзд № 6702\6701сполученням Дніпропетровськ-Таврійськ вирушить з Дніпропетровська через Синельникове-1, 2 і Запоріжжя-1 до Таврійська, а потім продовжить проходження маршрутом Таврійськ-Генічеськ через станції Мелітополь і Новоолексіївка.