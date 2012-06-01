Залізнична інфраструктура України ввійшла до ТОП-30 світового рейтингу

Залізнична інфраструктура України зайняла 27-ме місце у світовому рейтингу залученості у світову торгівлю The Global Enabling Trade Report 2012, складеному Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ)

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), українські залізниці одержали 4,4 бала, обійшовши всі країни СНД.

Найкращою у світі визнана залізнична інфраструктура Швейцарії, яка одержала 6,8 бала. До першої десятки також увійшли (у порядку спадання) Японія, Гонконг, Франція, Німеччина, Нідерланди, Сінгапур, Південна Корея, Іспанія і Фінляндія.

З країн СНД, окрім України, до ТОП-30 увійшла тільки Росія, яка зайняла 30-те місце. Казахстан розташувався на 34-му місці. Білорусь і Туркменістан у рейтингу не були представлені, а решта країн СНД за якістю залізниць далеко відстали.

Експерти ВЕФ, опитані в ході складання рейтингу, зазначили, що в деяких розвинених країнах залізнична інфраструктура відстає від рівня розвитку самої країни. Так, залізнична інфраструктура Італії дістала в рейтингу 45 місце, Норвегії - 55, Польщі - 75.

З прибалтійських країн кращою названа залізнична інфраструктура Литви, яка зайняла 25-те місце світового рейтингу. Залізниця Латвії одержала 37-ме місце, Естонії - 44.

Залізниці Грузії одержали 36-те місце, Угорщині - 42, Болгарії - 54, Туреччині - 61, Румунії - 79, Бразилії — 93.

Довідка УНІАН. Всесвітній економічний форум визначав якість залізничної інфраструктури шляхом опитування керівників компаній, що користуються послугами залізничного транспорту. Респонденти давали оцінку залізничної системи за 7-бальною шкалою. Опитування проводилося у 2010-2011 роках і включено до загального рейтингу залученості у світову торгівлю 2012 року, в якому Україна займає 86-те місце.