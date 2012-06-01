Білоруська залізниця збільшила перевезення будівельних вантажів на експорт у 2,4 раза

Мінськ. У січні-квітні поточного року Білоруською залізницею на експорт було перевезено 1,4 млн. тонн будівельних вантажів, що перевищило рівень аналогічного періоду 2011 року в 2,4 раза.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі БЗ, основні обсяги будівельних вантажів були відвантажені на експорт до Росії, Литви і України.

На БЗ відзначили, що зростання обсягів експортних перевезень будматеріалів було забезпечене завдяки злагоджений взаємодії Білоруської залізниці і підприємств Мінбудархітектури Білорусі.

«Зокрема, у поточному році значно збільшили вивезення по магістралі будівельних вантажів такі підприємства, як РУПП «Граніт», ВАТ «Красносельськбудматеріали», ВАТ «Кричевцементошифер», ВАТ «Білоруський цементний завод», - сказано у повідомленні прес-центру БЗ.

Довідка УНІАН. Білоруською залізницею в 2011 році було перевезено 152,8 млн. т вантажів, або 109,2% до рівня 2010 року. Зокрема, транзит вантажів білоруською магістраллю становив 50,5 млн. т, що на 10,8% більше, ніж у 2010 році.