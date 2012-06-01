Львівська залізниця відремонтувала 165 км колії на ділянці Львів-Здолбунів

Львівська залізниця (ЛЗ) на ділянці впровадження швидкісного руху Львів-Красне-Здолбунів у 2011-2012 рр. відремонтувала 165 км колії.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, після проведення комплексу робіт на ділянці Львів-Здолбунів швидкість руху потягів буде збільшена до 160 км/год. на ділянках загальною протяжністю 120 км і до 140 км/год. – на ділянках протяжністю 88 км.

Зокрема, на ЛЗ модернізовано 52,3 км колії, капітальний ремонт проведено на 11,2 км колії, середній ремонт — на 101,6 км.

Крім того, на ділянці Львів-Здолбунів 66 комплектів стрілкових переводів замінено на нові.

Виконано також значний обсяг робіт на станціях Здолбунів, Борщовичі, Задвір'я, Заболотці, що дозволило підвищити швидкість руху на станціях до 140 км/год, на станції Здолбунів - до 80 км/год.

Крім того, на ділянці Львів-Здолбунів закрито три залізничні переїзди, ще чотири переїзди, у межах яких планується реалізувати швидкість понад 120 км/год, переведено в розряд переїздів з черговим працівником.

Проведені роботи дозволили долати шлях зі Львова до Здолбунова (Рівненська обл.) за 101 хвилину.

Крім того, на напрямку Львів-Трускавець ЛЗ виконала роботи із середнього ремонту 4,5 км колії, капітального оздоровчого ремонту 2 км колії, заміни на нові 0,85 км рейок і 9 комплектів стрілкових переводів на загальну суму 6,63 млн. грн.

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Потяги курсуватимуть зі швидкістю до 160 км/год.

Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» - на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального потяга локомотивної тяги.

У 2011 році для впровадження швидкісного руху пасажирських потягів «Укрзалізниця» модернізувала 346,5 км колії.

Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На ЛЗ діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком — до 23,07 млн. тонн.