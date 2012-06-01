Корпорація Microsoft оголосила про вихід версії Windows 8 Release Preview – чергового важливого етапу створення нової операційної системи Windows 8, повідомили УНІАН у прес-службі «Майкрософт Україна».

Версія Windows 8 Release Preview, доступна з сьогоднішнього дня для завантаження на 14 мовах, забезпечує можливості для швидкої і гнучкої роботи і надає новий інтерфейс користувача, однаково добре адаптований як для сенсорного управління, так і для використання клавіатури і миші. З часу лютневого випуску версії Windows 8 Consumer Preview, яка була завантажена за першу добу більше мільйона разів, Windows 8 пройшла наймасштабніше тестування, якому коли-небудь зазнавала операційна система корпорації Microsoft.

«І сьогоднішній випуск нової попередньої версії знаменує перехід на заключний етап розробки перед комерційним випуском», - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 2 червня 2012 корпорація Microsoft буде розгортати програму Windows Upgrade Offer в 131 країні, включаючи США і Канаду.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.