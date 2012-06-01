6 червня відбудеться всесвітній старт протоколу Інтернет IPv6

Провідні ІТ-компанії планети оголосили про синхронне включення підтримки протоколу IPv6 у своїй апаратурі і ресурсах 6 червня 2012 року. Про це йдеться в інформації компанії «Хостмастер», яка є у розпорядженні УНІАН.

Як відзначили в компанії, серед них такі компанії і ресурси: AT & T, Comcast, Free Telecom, Internode, KDDI, Time Warner Cable, XS4ALL, Cisco, D-Link, Facebook, Google, Microsoft Bing, Yahoo! та ін.

Необхідність переходу на новий протокол передачі даних IPv6 зумовлена тим, що в просторі протоколу IPv4, який працює сьогодні, закінчилися адреси. Останні адреси IPv4 були розподілені між регіональними реєстраторами 1 лютого 2011 року.

У той же час, обсяг адресного простору IPv6 становить 2 в 128 ступені.

«Це можна собі уявити таким чином, що власну унікальну адресу зможе отримати кожна піщинка», - йдеться в повідомленні.

Протокол IPv6 також передбачає можливість автоконфігурування IP-адрес, спрощення маршрутизації і заголовка IP-пакета, нові можливості криптозахисту та засоби підвищення надійності передачі даних. Тим не менше, питання безпеки в прив'язці до цього протоколу вважаються ще недостатньо опрацьованими, а перші атаки з його використанням вже були відзначені як значущі в минулому році. Так чи інакше, 6 червня 2012 ІТ-лідери включать підтримку IPv6 в режимі "відтепер і назавжди".

Варто зазначити, що під час першого World IPv6 Day (8 червня 2011 року), проведеного з ініціативи ISOC, ніяких очікуваних катастрофічних явищ в мережі відзначено не було. Тепер в повноформатному запуску протоколу візьмуть участь не тільки піонери минулорічної акції (Google, Yahoo!, Facebook, Akamai, KDDI, D-Link, AT & T, Free Telecom, Cisco, Microsoft etc), але й безліч інших інтернет-компаній.

За прогнозом компанії Cisco, в 2016 році у всьому світі буде налічуватися 8 мільярдів стаціонарних пристроїв і пристроїв мобільного доступу з підтримкою протоколу IPv6. У 2011 році їх було близько 1 мільярда.

До 2016 року протокол IPv6 буде підтримуватися 40% стаціонарних пристроїв і пристроїв мобільного доступу (у 2011 році цей показник склав 10%).

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.