У Польщі запустили залізничне сполучення з найбільшим у країні аеропортом

Варшава. У столиці Польщі Варшаві сьогодні запустили залізничне сполучення з найбільшим аеропортом країни імені Шопена, що, зокрема, дозволить дістатися до центру міста й на Національний стадіон, де проходитимуть матчі Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у компанії ZTM, що відповідає за транспорт у польській столиці, поїзди з аеропорту курсуватимуть у годину пік кожні 11-12 хвилин, а в інший час - кожні 15 хвилин.

За даними компанії, до центру Варшави можна буде доїхати за приблизно 25 хвилин, а не 20 хвилин, як повідомляла раніше польська PKP PLK, що реалізувала проект вартістю понад 100 мільйонів доларів.

ZTM зазначила, що поїздами з аеропорту можна буде доїхати в інші частини міста, а в найвіддаленішу точку можна буде дістатися за 55 хвилин. Автоматична система інформування про зупинки попередить уболівальників, які приїдуть на Євро-2012, про те, на якій зупинці потрібно вийти, щоб потрапити на стадіон, англійською, російською та грецькою мовами. (Перший матч чемпіонату, який відбудеться 8 червня, буде між збірною Польщі та Греції – УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, рейси з розташованого на околиці Варшави аеропорту в місто здійснюватимуть дві польські залізничні компанії - SKM і Koleje Mazowieckie, а квиток коштуватиме від 1 до 2 доларів. Сполученням можуть безкоштовно скористатися всі, хто купить проїзний на всі види транспорту, найдешевший з яких - на 24 години - коштує близько 3,5 долара.

Довідка УНІАН. Польське міністерство транспорту очікує, що 75% усіх уболівальників, які приїдуть до Польщі на матчі Євро-2012, користуватимуться авіатранспортом, а Варшавський аеропорт обслуговує понад 40% авіаційного пасажиропотоку в країні.

Польща очікує приїзду до країни на матчі чемпіонату від 700 тис. до 1 млн осіб.