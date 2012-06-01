Львівська залізниця на літо призначила два додаткові поїзди в південному напрямі

Львівська залізниця (ЛЗ) призначила на літній період два додаткові щоденні поїзди в напрямах Львів-Сімферополь і Чернівці-Сімферополь.

Як повідомили УНІАН у ЛЗ, поїзд №256 Львів-Сімферополь курсуватиме з 1 липня по 28 вересня, поїзд №296 Чернівці-Сімферополь - з 15 червня по 29 вересня.

Всього в розкладі поїздів на 2012-2013 роки передбачено сім поїздів у південному напрямі формування ЛЗ - №88 Ковель-Сімферополь, № 228 Львів-Одеса (курсує з 26 червня по 4 вересня) , №26 Львів-Одеса, №86 Львів-Сімферополь, №110 Львів-Херсон, №107 Ужгород-Одеса, № 136 Чернівці-Одеса.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

У 2011 році ЛЗ збільшила пасажирські перевезення на 2,2% порівняно з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів, зокрема у приміському сполученні ЛЗ перевезла 55,998 млн. пасажирів.