Польща запустила спеціальний портал про залізничні поїздки в країні на Євро- 2012

Варшава. У Польщі почав діяти спеціально створений польською владою веб-портал, присвячений використанню залізничного транспорту в країні під час проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу, який почнеться у Варшаві 8 червня.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського міністерства транспорту, на інтернет-порталі kolejna2012.pl можна буде, зокрема, знайти інформацію про розклад поїздів, перевірити трасу поїздки й дізнатися, як купити квиток.

Портал діє в трьох мовних версіях: польською, англійською та російською.

Згідно з повідомленням, під час Євро-2012 уболівальники зможуть користуватися безкоштовним Інтернетом Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах чотирьох міст - організаторів турніру: Варшаві, Вроцлаві, Гданську й Познані.

"В першу чергу ми думаємо про пасажирів, щоб вони безпечно й комфортно їздили не лише під час Євро-2012, але й після чемпіонату. Залізниця прагне зробити все можливе й змінюється на краще", - сказав голова мінтрансу Славомір Новак, якого цитує прес-служба.

Міністр назвав серед останніх корисних нововведень спрощення придбання квитків через Інтернет, розміщення спеціальних автоматичних "білетоматів", згадавши також додаткові поїзди, які запустять на Євро-2012 залізничні компанії, що належать державі.

Як повідомляв УНІАН, польська влада очікує приїзду до країни на фінал чемпіонату Європи з футболу, який поляки приймають разом із українцями, від 0,7 до 1 млн уболівальників, більшість із яких прилетять до Польщі літаком, а поїздом користуватимуться лише всередині країни.

Найбільші в Польщі компанії, що займаються залізничними перевезеннями, - PKP Intercity і Przewozy Regionalne - планують збільшити перевезення пасажирів на Євро-2012 на декілька десятків тисяч осіб, але не інформують про те, скільки можуть додатково заробити завдяки турніру.