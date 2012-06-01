На електропоїзди Hyundai вже продано понад 23 тис. квитків

З початку курсування швидкісних електропоїздів Hyundai 27 травня по 15 липня 2012 року вже продано 23 тис. 227 квитків, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, 19 тис. 125 квитків продано в напрямі Харків - Київ - Харків, 3 тис. 759 - у напрямі Львів - Київ - Львів і 343 - у новому напрямі Донецьк - Київ - Донецьк.

Нагадаємо, що продаж квитків на цей напрям відкрився сьогодні. За даними відомства, перший склад електропоїздів сполученням Донецьк - Київ - Донецьк почне курсувати з 7 червня, другий буде додано з 9 червня.

За інформацією "Укрзалізниці", найбільшою популярністю пасажирів користуються швидкісні електропоїзди, що курсують в сполученні Харків - Київ - Харків. Зокрема, на 31 травня було продано всі квитки на поїзд № 64 Київ - Харків. Також на цю дату було реалізовано 540 квитків (з них I класу - 131, II - 409) на поїзд №161О Харків - Київ і 576 квитків (I класу - 168, II - 408) на поїзд №1550 Харків - Київ.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Hyundai почали курсувати у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара) з 27 травня з введенням в дію нового графіка руху пасажирських поїздів на 2012-2013 рр.

Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai відносяться до категорії Інтерсіті (+) і мають 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, а 2-го класу - 3 + 2 один за одним.

Місця першого класу розміщені в тягових вагонах, три вагони по 56 місць кожен, другого класу - в шести моторних вагонах. Місця для інвалідів розташовані в головному вагоні.