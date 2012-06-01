Азаров доручить АМК перевірити обґрунтованість підвищення вартості послуг мобільного зв'язку

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручить Антимонопольному комітету перевірити обґрунтованість підвищення операторами мобільного зв'язку тарифів на надання послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Я обов'язково дам доручення Антимонопольному комітету провести перевірку операторів стільникового зв'язку і доповісти уряду», - написав на своїй сторінці М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, «МТС Україна» з 1 червня збільшує тарифи на внутрішньомережеві і міжмережеві (іншим операторам) дзвінки понад пакетні хвилини в тарифних планах «Супер МТС», «Max Energy» і «Народний».

У лютому-березні оператор мобільного зв'язку «Київстар» підвищив вартість SMS на 28% і MMS - на 33%, у квітні-травні п.р. компанією було підвищено абонплату на 25-33% у тарифних пакетах «Щасливий» і «Бомба», запроваджено щоденну абонплату в деяких тарифах Djuice та ін.

У березні 2012 р. оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life:)) підвищив на 20% вартість SMS і MMS, розмір обов'язкового поповнення з 35 до 40 грн (на 25 днів), а також щоденну плату за деякі послуги і тарифи на 40-70%.