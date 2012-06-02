Електропоїзд Hyundai з технічних причин не вийшов у рейс із Харкова до Києва

Електропоїзд Hyundai через технічні неполадки 2 червня не вийшов у рейс із Харкова до Києва, пасажири відправлені до Києва підмінним поїздом Південної залізниці.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За інформацією «Укрзалізниці», відставання підмінного поїзду, сформованого з вагонів Крюковського заводу, від графіка руху Hyundai становитиме близько 30 хвилин.

«Укрзалізниця» компенсує пасажирам, які придбали квитки на Hyundai різницю у вартості проїзду.

Для компенсації різниці на Центральному залізничному вокзалі в Києві визначено 8 кас.

Оголошення про номери кас, в яких пасажири зможуть одержати компенсацію, постійно транслюються в поїзді Харків-Київ, а також транслюватимуться на Центральному вокзалі Києва.

Державна адміністрація залізничного транспорту приносить вибачення пасажирам.

У зворотний рейс із Києва до Харкова відправиться другий склад Hyundai.

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