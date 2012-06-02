Внесено зміни в дорожній рух Хрещатиком на період монтажу фан-зони Євро-2012

Внесено зміни в організацію дорожнього руху по вулиці Хрещатик на період монтажу обладнання в офіційній фан-зоні турніру УЄФА Євро-2012.

Про це інформує столична Державтоінспекція.

Зокрема, з 00.00 год. 2 червня закрито рух транспорту по вулиці Хрещатик на ділянці від вулиці Інститутській до бульвару Т.Шевченка. Також закрита ділянка на вулиці Б.Хмельницького від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик з 00.00 год 2 червня.

Як повідомляв УНІАН, передбачалося, що з метою належної підготовки до відкриття фан-зони Євро-2012 рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на ділянці від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького.