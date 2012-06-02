Відкрито центр інформаційного обслуговування водіїв і автотуристів під час Євро-2012

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») відкрило Дорожній інформаційно-аналітичний центр інформаційного обслуговування водіїв і автотуристів під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року - Дорінфоцентр.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, Дорінфоцентр створено на час проведення Євро-2012 й функціонуватиме з 1 червня по 31 липня 2012 року.

Фахівці Дорінфоцентру допомагатимуть водіям і автотуристам наперед спланувати маршрути руху автомобільними дорогами України.

«При цьому надаватиметься максимально достовірна інформація про найкращий маршрут руху, наявність критичних ситуацій на автодорогах, об'єкти дорожнього сервісу - автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів, готелі, кемпінги, пункти харчування, можливість паркування в буферних зонах», - зазначають у Мінінфраструктури.

Телефон гарячої лінії Дорінфорцентру: +38 (044) 303-99-10 +38 (044) 303-99-20.