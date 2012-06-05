Google купує сервіс для роботи у соціальних мережах Meebo

Інтернет-гігант Google Inc. купує компанію Meebo Inc., яка допомагає своїм програмним забезпеченням веб-видавцям поширювати свої сайти через соціальні мережі.

Про це у своєму блозі повідомила компанія Meebo Inc., не назвавши при цьому суму угоди.

«Ми щасливі оголосити, що Meebo вступило в угоду про поглинання Google», - сказано у заяві розробника програмного забезпечення.

Експерти галузі вважають, що Google може заплатити за нове придбання близько 100 мільйонів доларів.

Каліфорнійська Meebo, заснована у 2005 році, випускає програмне забезпечення, яке дає змогу користувачам обмінюватися сторінками сайтів у соціальних мережах типу Facebook. Це дає можливість рекламодавцям і веб-видавцям просувати свої продукти в інтерактивному режимі.

Як повідомило раніше агентство УНІАН, у травні Єврокомісія після 18 місяців антимонопольного розслідування пригрозила американській компанії Google Inc. рекордним штрафом у розмірі 3,8 мільярда доларів, зажадавши змінити систему пошуку в мережі Інтернет і не допускати дискримінації конкурентів.

Довідка УНІАН. Компанія Google, заснована у 1998 р. аспірантами Стенфордського університету Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, сьогодні є лідером серед веб-корпорацій на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google міститься у Кремнієвій долині, представництва компанії розташовані у Північній Америці, Європі та Азії.