Французька залізниця планує вивести в рейси малобюджетні швидкісні потяги

Брюссель. Французька залізнична компанія SNCF з наступного року планує впровадити рейси малобюджетних швидкісних потягів за зразком малобюджетних авіакомпаній low cost.

Про це повідомила 4 червня інтернет-версія французької Le Figaro.

Згідно з повідомленням, вартість проїзду в таких потягах становитиме менш ніж 25 євро – мінімальна на сьогоднішній день ціна квитка у швидкісних потягах у Франції.

Водночас передбачається, що пасажири таких малобюджетних потягів зможуть брати з собою не більш ніж одне місце багажу. Крім того, в малобюджетних потягах не буде передбачено ніяких додаткових послуг, як і вагона-бару. При цьому відправлятися такі потяги будуть не з центральних, а з периферійних вокзалів у великих містах.