Lufthansa готова показувати повну вартість квитків у разі введення в Україні такої норми

Брюссель. Авіакомпанія Lufthansa заявляє про готовність з першого етапу он-лайн бронювання в Україні показувати реальну вартість авіаквитків з урахуванням усіх податків та зборів у разі законодавчого запровадження в країні таких вимог.

Про це власного кореспондента УНІАН в Брюсселі повідомив директор корпоративних комунікацій в Європі Lufthansa Ааге Дюнхаупт.

“Немає ніякої дискримінації, оскільки в кожній країні є свої правила. У випадку, якщо Україна матиме правило про показ ціни з усіма нарахуваннями, ми будемо так само це робити там”, - заявив він, відповідаючи на запит УНІАН.

“Ми не порушуємо правил ЄС, оскільки Україна не є членом ЄС. Ми завжди дотримуємося вимог відповідних місцевих законів. Для кожної країни світу ми дотримуємося відповідних законів”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Європейська комісія заявила, що європейські авіакомпанії можуть вводити в оману споживачів за межами Європейської економічної зони щодо реальної ціни на авіаквитки, оскільки законодавство ЄС про захист прав споживачів поширюється лише на країни ЄС та Європейської економічної зони.

1 листопада 2008 року в ЄС набула чинності директива, що вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх веб-сайтах реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Директивою передбачено, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку бронювання квитка. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.

На сьогодні при першому етапі он-лайн бронювання квитків на рейси авіакомпанії Lufthansa в Україні сайт демонструє тільки вартість перельоту без урахування податків та аеропортових зборів.