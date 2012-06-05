Львівська залізниця інвестувала в ремонт і модернізацію вокзалу станції Львів майже 28 млн. грн

Львівська залізниця інвестувала в ремонт і модернізацію об'єктів вокзалу станції Львів 27,8 млн. грн власних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

За інформацією ЛЗ, на сьогоднішній день максимальна пропускна спроможність вокзалу станції Львів становить 45,5 тис. пасажирів за добу, проте реальний пасажиропотік становить 15-18 тис. пасажирів за добу, залежно від дня тижня, тобто трохи більше третини можливостей вокзалу.

У ході робіт з ремонту і модернізації вокзалу на станції Львів, зокрема, облаштовано парковку вартістю 8,8 млн. грн, відремонтовано сходи східної і західної частин вокзалу, впорядковано прилеглу територію, проведено роботи з ремонту перонів і переходів через колії з пристроєм, що направляє людей з обмеженими фізичними можливостями, виконано роботи з капітального ремонту будівель і споруд приміського вокзалу ст. Львів. Крім того, приміщення і зали очікування, 1 і 2 перони вокзалу оснащено пристроями Wi-Fi.

Також в ЛЗ повідомили, що в ході підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 впродовж 2011-2012 років ЛЗ провела роботи з комплексного ремонту вокзалів станцій Трускавець, Мостиська-II, Чоп, Ужгород, Вадул-Сирет, Сарни, Ягодин і Ковель.

Також залізничники відремонтували медпункти і фельдшерсько-акушерські пункти прикордонних станцій Чоп, Вадул-Сирет, Мостиська-II і Ягодин. Всі вони забезпечені необхідним загальномедичним устаткуванням, меблями та інвентарем згідно з табелем оснащення медпункту і готові до обслуговування пасажирів.

Крім того, на вокзалах станцій Чоп і Ужгород вдосконалено системи відеоспостереження.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця в 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком — до 23,07 млн. тонн.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ЛЗ) відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн. доларів.