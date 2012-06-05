Південна залізниця відкрила після реконструкції вокзал Харків-Балашівський

Південна залізниця (ПЗ) відкрила вокзал Харків-Балашівський після проведеної реконструкції.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

За словами начальника ПЗ Віктора Остапчука, станція Харків-Балашівський оснащена турнікетами, які дозволять досягти беззбитковості приміських перевезень.

Крім того, після проведення Євро-2012 кількість приміських електропоїздів на ст. Харків-Балашівський зросте більш ніж у 2 рази — з 5 до 11 пар (22 електропоїзди) за рахунок переведення частини маршрутів зі станції Харків-Пасажирський.

В.Остапчук відзначив, що під час Євро-2012 вокзал Харків-Балашівський, розташований у десяти хвилинах ходьби від стадіону «Металіст», за потреби буде готовий прийняти додаткові чартерні рейси потягів з уболівальниками з Донецька і Києва.

Всього за час підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 ПЗ завершила реконструкцію вокзальних комплексів Красноград і Харків-Балашівський, а також вокзалів у Сахновщині, Селещині, Кегичівці, Орельці.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнена довжина головних колій перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством — це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

Статутне територіально-галузеве об'єднання «Південна залізниця» (ПЗ) відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн. доларів.