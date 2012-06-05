Митні та прикордонні служби почали працювати в режимі Євро-2012

Сьогодні, 5 червня з 08.00 у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, розташованих на ділянці кордону в Львівській області, українські та польські прикордонні і митні служби почали здійснювати контроль в межах проведення Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Контроль здійснюється на базі існуючої інфраструктури пунктів пропуску (на території Республіки Польщі). На всіх смугах легкового руху в обох напрямах (в'їзд/виїзд) у безперервний спосіб – в одному місці. Такий спосіб контролю має на меті підвищення рівня виконання службових обов'язків працівниками всіх служб, максимальне скорочення часу та спрощення формальностей.

В межах Львівської області є чотири пукти пропуску: «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика» та «Угинів - Долгобичув».

Як зазначають на митниці, триватиме спільний контроль до 4 липня 2012 року.

Окрім цього, митники наголошують, що напередодні було проведені тренінги з такого виду контролю. Під час них працівники ознайомлювались з місцем оформлення, інфраструктурою пунктів пропуску, технічними та іншими засобами. За результатами попередніх навчань час контрольних процедур значно скоротився.