Цього року буде відремонтовано і побудовано понад 700 км сільських доріг - Азаров

Цього року в Україні планується відремонтувати й побудувати понад 700 км сільських доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров після ознайомлення з рухом на новій транспортній розв'язці в районі моста Патона.

«Цього року ми відремонтуємо й побудуємо понад 700 км сільських доріг – доріг, які з’єднують наші села з районними центрами, містами», - сказав М.Азаров. Він зазначив, що таке масштабне будівництво і ремонт сільських доріг буде проведено вперше за 20 років.

«Вперше за останні 20 років таке масштабне будівництво буде здійснено», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Цього року на будівництво, реконструкцію й капремонт доріг із держбюджету заплановано направити 0,5 млрд грн.

Із них на реконструкцію й будівництво доріг державного та місцевого значення буде виділено 487,579 млн грн, на капітальний ремонт - 12,421 млн грн.

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