У касах ДЗ почали працювати POS-термінали для розрахунку платіжними картками

У касах станцій, розташованих на Донецькій залізниці (ДЗ), з 1 червня почали працювати 22 POS-термінали для забезпечення безготівкового розрахунку за квитки з використанням міжнародних платіжних систем — карток Visa, MasterCard і Maestro, повідомили УНІАН в ДЗ.

Зокрема, POS-термінали встановлено в касах Донецька, Луганська, Ясинуватої, Дебальцева, Маріуполя, Червоноармійська, Волновахи, Слов'янська і Краматорська.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ДЗ за підсумками 2011 року збільшила чистий прибуток на 0,4% порівняно з 2010 роком — до 101 млн. грн.

Донецька залізниця відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн. доларів.