ДЗ протягом двох годин ліквідувала сходження з рейок у Горловці поїзда Одеса-Луганськ

Донецька залізниця (ДЗ) ліквідувала аварійну ситуацію, пов'язану зі сходженням із рейок вагону поїзда №92 Одеса-Луганськ, що виникла сьогодні на станції Горлівка (Донецька обл.) о 7:25 ранку.

Про це УНІАН повідомили в ДЗ.

За інформацією прес-центру ДЗ, із рейок однією колісною парою зійшов плацкартний вагон, в якому перебували 29 пасажирів. Поїзд слідував у напрямку Луганська.

«Аварія незначна, ніхто не постраждав», - зазначили в прес-центрі ДЗ.

За інформацією ДЗ, через аварійну ситуацію поїзд було затримано на 2 години, оскільки ліквідація аварії проводилася без порушення графіка руху інших поїздів.

Причини аварії з'ясовуються.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця проходить територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).