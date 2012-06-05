Потяги Hyundai планують обслуговувати в Харкові, Донецьку і Львові

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує забезпечити технічне і сервісне обслуговування швидкісних потягів Hyundai не тільки в Києві, а й в пунктах їх призначення — в Донецьку, Харкові і Львові.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Ми повинні забезпечити технічне і сервісне обслуговування потягів Hyundai у пунктах обігу — Харкові, Донецьку і Львові. Ми повинні найближчим часом вирішити це питання», - сказав він.

Крім того, В.Козак повідомив, що з 1 червня набув чинності договір з компанією «Хюндай Корпорейшн» про сервісне обслуговування потягів Hyundai. Договір підписано на 5 років.

Для забезпечення обслуговування потягів «Укрзалізниця» на базі депо Дарниця підготувала Центр технічного обслуговування міжрегіональних електропоїздів.

За словами В.Козака, Центр почне працювати наприкінці червня 2012 року.

На базі Центру працюватиме офіс «Української швидкісної компанії», яка займається реалізацією проекту швидкісного залізничного руху в Україні.

«Ми в змозі обслуговувати «Українські експреси», і забезпечувати європейський рівень якості у сфері обслуговування сучасної техніки», - сказав В.Козак.

За словами В. Козака, Центр не має аналогів в Україні.

«Центр обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів істотно відрізняється від існуючих в Україні депо, навіть більше — такими депо може похвалитися далеко не кожна країна, наприклад, одне депо такого високого технологічного рівня є в Росії і одне — у Фінляндії», - сказав він.

Нагадаємо, контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai «Укрзалізниця» підписала з корейською компанією Hyundai Rotem.

Довідка УНІАН. Робота з організації Центру обслуговування швидкісних потягів почалася у вересні 2011 року. У Центрі організовано вагономийний комплекс і ремонтно-екіпірувальний цех.

У ремонтно-екіпірувальному цеху під час технічного обслуговування на першому рівні здійснюватиметься огляд ходових частин потягу: колісних пар, боковин рами візків, самшитових вузлів, підвісок, редукторів, амортизаторів, устаткування дискових колісних гальм, гальмівного устаткування, тягових двигунів, акумуляторних батарей, компресорів та інших деталей.

На другому рівні здійснюватиметься прибирання салонів потягу за допомогою пилососів і дезинфекція санвузлів.

На третьому рівні здійснюватиметься огляд покрівельного устаткування: струмоприймача, головного вимикача, розрядника, ізоляторів, струмопровідних шин, фільтру системи забору повітря та ін.