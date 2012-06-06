Перший трансконтинентальний переліт завершив літак на сонячній енергії

Літак "Сонячний імпульс" (Solar Impulse) успішно завершив перший трансконтинентальний переліт без краплі палива, приземлившись у Марокко.

Посадка літака в міжнародному аеропорту Рабат-Сале у вівторок о 23:30 за місцевим часом (сьогодні 2:30 мск), транслювалася на інтернет-сайті проекту, який реалізує Федеральний політехнічний інститут Лозанни (Швейцарія) за підтримки приватних компаній і Європейського космічного агентства.

За штурвалом машини потужністю всього 40 кінських сил і розмахом крил як у аеробуса А340 (63,4 м) знаходився співзасновник і натхненник проекту, психіатр і аеронавт Бернар Піккар.

У свій перший трансконтинентальний політ протяжністю в 2,5 тис км "солнцеліт" відправився 24 травня з місця свого основного базування - військового аеродрому в швейцарському місті Пайерн. Тоді, провівши в повітрі майже 17 годин і подолавши за цей час відстань у 1,2 тис км, він приземлився в Мадриді. На першому відрізку шляху Пайерн-Мадрид машиною управляв інший співзасновник проекту, інженер і льотчик Андре Боршберг.

Спочатку планувалося, що літак вагою 1,6 тонни і вартістю 80 млн євро продовжить політ минулого понеділка, 28 травня. Однак виліт був відкладений через несприятливі погодні умови, до яких настільки чутливий моноплан, що рухається з середньою швидкістю 50 км на годину за допомогою чотирьох електромоторів, які працюють від 12 тис фотоелементів.

У 2014 році учасники проекту "Сонячний імпульс" сподіваються облетіти Землю без краплі палива в кілька етапів і довести, що альтернатива поновлюваних джерел енергії існує. Для цього готується новий літак, передає ІТАР-ТАСС.