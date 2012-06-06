Київський метрополітен оприлюднив графік роботи на період проведення Євро-2012

Київський метрополітен оприлюднив графік роботи на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 травня № 859 "Про заходи з організації дорожнього руху, роботи громадського транспорту загального користування, паркування та інших питань дорожньо-транспортного комплексу міста Києва під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", від 30 березня 2012 № 512 "Про проведення заходу "Офіційна фан-зона турніру УЄФА Євро-2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вулиці Хрещатик (від вулиці Інститутської до вулиці Б. Хмельницького)" та з метою забезпечення перевезення вболівальників на період проведення з 8 червня по 1 липня чемпіонату Європи 2012 року з футболу та з 7 червня по 2 липня 2012 року роботи офіційної фан-зони на Майдані Незалежності та по вулиці Хрещатик, змінюється режим роботи Київського метрополітену.

Так, з 7 червня по 2 липня 2012 року, на період роботи офіційної фан-зони на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, роботу Київського метрополітену буде продовжено на одну годину, а в дні проведення футбольних матчів на НСК "Олімпійський" (початок о 21 год. 45 хв.) 11, 15, 19, 24 червня, 1 липня 2012 року та заходів на офіційній фан-зоні 13 червня 2012 року – на дві години.

Станція "Майдан Незалежності" Куренівсько-Червоноармійської лінії з 00 год. 00 хв. 7 червня до 6 год. 00 хв. 2 липня буде закрита для входу та виходу пасажирів. У зазначений період станція працюватиме як пересадочна з лінії на лінію.

Станції "Олімпійська" та "Палац спорту" з 17 год 45 хв до 21 год 45 хв та на одну годину після закінчення матчів на НСК "Олімпійський" 11, 15, 19, 24 червня та 1 липня 2012 року будуть закриті для входу та виходу пасажирів. Через станцію "Олімпійська" поїзди слідуватимуть без зупинки. В зазначений період, у разі необхідності, в залежності від пасажиропотоку можливе обмеження входу пасажирів на станції "Хрещатик", "Театральна" і "Площа Льва Толстого" та, при необхідності, закриття входу на станції "Хрещатик" і "Театральна".

У період з 7 червня по 1 липня 2012 року з 22 год 00 хв до закінчення руху поїздів будуть передбачені додаткові резервні поїзди.