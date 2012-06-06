На залізничних станціях під час Євро-2012 патрулюватимуть військові Держспецтрансслужби
10:57, 06 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України здійснюють патрулювання на залізничних станціях під час проведення Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, за минулу добу - з 8.00 5 червня до 8.00 6 червня 2012 року - від підрозділів Держспецтрансслужби залучено 44 військовослужбовця.
Особовий склад підрозділів здійснює патрулювання на залізничних станціях ст. Львів – головний, ст. Червоноград, ст. Чоп, ст. Харків, ст. Левада, ст. Основа.
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