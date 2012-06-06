«Дельта-лоцман» запустила в експлуатацію Річкову інформаційну систему РІС-Дніпро

Держпідприємство «Дельта-лоцман» запустило в експлуатацію на річці Дніпро Річкову інформаційну систему (РІС-Дніпро) - службу збору, обробки і аналізу інформації щодо забезпечення річкового судноплавства, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За інформацією прес-служби, з допомогою РІС-Дніпро здійснюється відстеження руху всіх суден, що прямують річкою. При виявленні судна служба встановлює і підтримує з ним постійний зв'язок.

Для безпечного керування судном судноводії зможуть одержати інформацію про умови плавання по водному шляху, рух і дислокацію транспортного і технічного флоту, стан гідротехнічних споруд, розклад відкриття камер шлюзів тощо.

Крім того, судноводії, судновласники, портові оператори, експедитори зможуть скористатися й інформаційно-логістичними послугами інфраструктури.

Для належного покриття інфраструктури всієї траси Дніпра на судновому ході розташовано 30 постів інфраструктури. Зокрема, 6 постів розміщено на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду, решта 24 автоматизованих поста розташовані на базі діючої інфраструктури (щогли, інші конструкції) операторів мобільного зв'язку.

За словами директора державного підприємства «Дельта-лоцман», до складу якого входить РІС-Дніпро, Олександра Голодницького, кількість постів інфраструктури на Дніпрі обумовлена необхідністю забезпечення покриття суднового ходу річки.

«Технічним завданням передбачалося покрити не менш як 95% суднового ходу річки. На сьогодні судновий хід від гирла Дніпра до Вишгорода покрито на 100%», - відзначив О.Голодницький.

Довідка УНІАН. Судновий хід Дніпра умовно розділено на 6 зон згідно із кількістю судноплавних шлюзів на річці, та інформація про судноплавну обстановку на зазначених ділянках річки постійно, в режимі реального часу, з'являється на екранах кожного субцентру РІС, а також на екранах головного центру системи, розташованого в Одесі.

Регіональні центри РІС розташовані в Києві (для РІС-Дніпро) та Ізмаїлі (для РІС-Дунай). Шість регіональних субцентрів РІС-Дніпро розташовані на шлюзах Дніпровського каскаду в містах Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. Окрім цього, уздовж Дніпра від гирла до Київського шлюзу в місті Вишгород (Київська обл.) встановлено 24 базових станції автоматизованої ідентифікаційної системи (АІС).