З 1 червня набула чинності угода «Укрзалізниці» з Hyundai про обслуговування потягів «Український експрес»

1 червня 2012 року набула чинності угода про сервісне обслуговування компанією Hyundai Corporation електропоїздів «Український експрес» виробництва компанії Hyundai Rotem.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак.

Згідно з угодою, підписаною на 5 років, компанія Hyundai Corporation нестиме відповідальність за сервісне і гарантійне обслуговування швидкісних потягів.

Деталі, які потребуватимуть заміни протягом дії гарантійного терміну, компанія Hyundai Corporation надаватиме безкоштовно.

Hyundai Corporation гарантує, що експрес зможе пройти 1600 км і повернутися в депо у справному технічному стані за один рейс.

У випадку, якщо потяг не вийде у рейс або зупиниться через несправність, передбачені штрафні санкції.

Крім того, угода передбачає, що корейська сторона підготує українських фахівців, які зможуть обслуговувати і ремонтувати швидкісні потяги Hyundai в Україні.

«Передбачається, що надалі для підготовки кадрів «Укрзалізниця» укладе угоду з Hyundai Corporation на навчання молодих фахівців. Після закінчення п'ятирічного періоду українські залізничники приймуть функцію з обслуговування швидкісних електропоїздів на себе», - сказав В.Козак.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

З 27 травня до 1 вересня потяги Hyundai з Києва до Харкова слідують 4 год. 25 хв. зі швидкістю понад 106 км/год., зі Львова до Києва - 4 год. 55 хв. зі швидкістю понад 116 км/год. З Києва до Донецька потяг курсуватиме з початку червня зі швидкістю понад 112 км/год., долаючи відстань між містами за 6 год. 30 хв.

Всього 912,5 км шляху на національному швидкісному коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк на початковому етапі потяги Hyundai долатимуть зі швидкістю до 160 км/год., 398,1 км - до 140 км/год., 438,1 км - до 120 км/год.

На початковому етапі у сполученні Київ-Харків курсуватимуть 2 пари потягів, Київ-Львів - 1 пара потягів Hyundai. Решту електропоїздів Hyundai у Львівському і Донецькому напрямках планується призначити у першій декаді червня.