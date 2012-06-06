«Український експрес» Hyundai пройде 1 млн км за 1,5 року

Швидкісний «Український експрес» Hyundai при трьох рейсах у середньому за добу проходитиме близько 1500 км, а 1 млн км він пройде приблизно за 1,5 року.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак.

За його словами, згідно з угодою про сервісне обслуговування компанією Hyundai Corporation електропоїздів «Український експрес» виробництва компанії Hyundai Rotem, після 1 млн км, пройдених поїздом, корейські фахівці протягом 4 днів виконають повний демонтаж потягу, розбирання і чищення основного реле, демонтаж і чищення візка і сполучних компонентів, фарбування і заміну елементів.

Після проходження 120 тис. км. виконуватиметься хімчистка і санітарна обробка всіх поверхонь у салонах вагонів, зокрема, підлоги, дверей, вікон, панелей, систем кондиціонування і освітлення, внутрішніх приладів. Також будуть замінені витратні матеріали і виконана функціональна перевірка основного обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гальм, силової установки, сигналізації, радіозв'язку, систем безпеки. Крім того, при необхідності буде виконано усунення несправностей електропоїздів і обточування коліс.

Усього технічна станція «Дарниця» виконуватиме профілактичні і ремонтні роботи щодо технічного обслуговування «Українських експресів» після пробігу 20±1,2 тис. км, 120 ± 10 тис. км, 500 ± 40 тис. і 1 млн ± 80 тис. км.

Планові ремонти здійснюватимуться тільки в депо «Дарниця», поточний ремонт - у пунктах обороту у Львові, Дніпропетровську, Одесі - на шляхах моторвагонних депо, в Харкові і Донецьку - на шляхах ремонтно-екіпірувальних депо.

У цих пунктах після пробігу 1600 ± 20% км виконуватиметься заправка системи водопостачання, очищення баків вакуумних туалетів, вологе прибирання в салонах і туалетах, зовнішнє миття вагонів, візуальний контроль основного обладнання електропоїзда, функціональні випробування запобіжних компонентів з використанням системи контролю, діагностики і управління.

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюється в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.