Придніпровська залізниця за 5 міс. сплатила до бюджетів усіх рівнів і у фонд соцстрахування 1,203 млн. грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) за січень-травень 2012 року сплатила до бюджетів усіх рівнів і у фонди соціального страхування 1,203 млрд гр — на 5,2% більше, ніж було заплановано, і на 6,3% більше, ніж за 5 місяців 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у ПЗ.

Зокрема, до державного бюджету за п'ять місяців 2012 року виплачено 592,201 млн. грн, зокрема ПДВ — 428,269 млн. грн, до місцевих бюджетів — 170,474 млн. грн. Внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 440,649 млн. грн.

У травні 2012 року ПЗ перерахувала до бюджетів усіх рівнів і фондів соціального страхування 287,5 млн. грн — на 24,1% більше, ніж планувалося, і на 14,1% більше, ніж у травні 2011 року.

Крім того, в травні 2012 року ПЗ сплатила 32,463 млн. грн податку на прибуток і 129,886 млн. грн ПДВ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.

Нагадаємо, на початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.