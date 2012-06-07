«Український експрес» вийшов у перший рейс за маршрутом Київ-Донецьк

«Український експрес» - міжрегіональний електропоїзд виробництва Hyundai Rotem - 7 червня вийшов у перший рейс за маршрутом Київ – Донецьк.

Як передає кореспондент УНІАН, потяг № 153/154 відправлятиметься з Києва згідно з графіком о 6.05 і прибуватиме до Донецька о 12.45.

На маршруті потяг рухається зі швидкістю від 90 до 160 км на годину.

Під час першого рейсу «Українського експресу» перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергій Болоболін повідомив, що технічно напрям Київ-Донецьк був готовий до запуску нових потягів, а затримка із запровадженням прискореного руху на цьому напрямі була пов'язана з підготовкою рухомого складу.

У зворотний рейс потяг відправлятиметься з Донецька о 16.60 і прибуватиме до Києва о 23.35.

З 9 червня на маршрут вийде другий склад електропоїздів – потяг № 151/152, який відправлятиметься з Донецька о 6.30 і прибуватиме до Києва о 13.10.

Базова вартість квитка на маршруті Київ-Донецьк у 1-му класі становитиме 539,86 грн, у 2-му класі – 388,88 грн.

При розрахунку вартості проїзду застосовуються знижки залежно від дня тижня.