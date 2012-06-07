Завантаження «Українських експресів» досягне 90%

Середнє завантаження «Українських експресів» - міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які сьогодні курсують на залізницях України, становитиме до 90% у пікові дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про те журналістам під час першого рейсу «Українського експресу», який стартував 7 червня за маршрутом Київ–Донецьк, повідомив перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергій Болоболін.

«Ми чекаємо, що у пікові дні, такі, як п'ятниця і неділя, населеність сягне 90%. У будь-якому разі ми сподіваємося, що меншою за 50% вона не буде », - сказав він.

Як повідомив УНІАН заступник начальника головного управління з координації робіт по підготовці до проведення Євро-2012 і упровадження швидкісного руху «Укрзалізниці» Тарас Пасічник, на сьогодні день найбільший рівень населеності відзначається на напрямі Київ-Харків.

«Були дні, коли у потягу залишалося непроданим одне місце», - сказав він.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту запровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

З 27 травня до 1 вересня потяги Hyundai з Києва до Харкова слідують 4 години 25 хвилин із швидкістю понад 106 км на годину, з Львова до Києва - 4 години 55 хвилин зі швидкістю понад 116 км на годину. З Києва до Донецька потяг курсуватиме з початку червня зі швидкістю понад 112 км на годину, долаючи відстань між містами за 6 годин 30 хвилин.

Усього 912,5 км шляху на національному швидкісному коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк на початковому етапі потяги Hyundai долатимуть зі швидкістю до 160 км на годину, 398,1 км - до 140 км на годину, 438,1 км - до 120 км на годину.

На початковому етапі у сполученні Київ-Харків курсуватимуть 2 пари потягів, Київ-Львів - 1 пара потягів Hyundai. Решта електропоїздів Hyundai у Львівському і Донецькому напрямах планується призначити у першій декаді червня.