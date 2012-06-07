Повноваження держорганів у сфері природних монополій та галузі зв'язку розмежовані - закон

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 262 народних депутатів із 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон розмежовує повноваження органів регулювання в частині визначення суб’єктів господарювання на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках, усуває дублювання функцій державних органів у сфері контролю над ціноутворенням, а також розширює повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації в частині здійснення аналізу ринків та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках телекомунікаційних послуг доступу.

У новій редакції п. 2 ст. 3 закону України «Про Антимонопольний комітет України» (в якому визначається основні завдання АМК) встановлено, що головним завданням АМК у сфері формування та реалізації конкурентної політики є контроль над дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій, а не контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб‘єктами природних монополій, як це передбачалося у попередній редакції закону.

Законом встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, — національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.