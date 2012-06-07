УЗ планує реалізувати проект швидкісного руху в Крим до 2015 року

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує реалізувати проект електрифікації і організації прискореного руху у напрямі Криму до 2015 року за умови отримання фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про те журналістам під час першого рейсу «Українського експресу» - міжрегіонального електропоїзда виробництва Hyundai Rotem, який розпочався 7 червня за маршрутом Київ–Донецьк, повідомив перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергій Болоболін.

«Цього року ми проектуємо електрифікацію на ділянці Долинська-Миколаїв, яка дозволить вийти з Миколаєва на Херсон. Цього року проектування буде закінчено», - сказав він.

С.Болоболін повідомив, що у 2013 році «Укрзалізниця» планує підготувати до організації швидкісного руху ділянку Долинська-Миколаїв з подальшим виходом вантажного руху на Колосовку і пасажирського руху - на Херсон.

«Це буде 2014 рік. До 2015 року ми плануємо завершити туди (у напрямі Криму – УНІАН) електрифікацію і пустити туди прискорений рух», - сказав він.

За словами С.Болоболіна, «Укрзалізниця» досягла домовленості з Європейським банком реконструкції і розвитку, «який зацікавився цим проектом».

«Ми сподіваємося, що у нас вийде співпраця. І у разі відкриття фінансування на 2013 рік ми починаємо рухатися у бік Криму», - сказав він.

Водночас С.Болоболін відзначив, що «якщо не буде відкрито фінансування, перспектива буде віддаленою, тому що проект дуже дорогий і самостійно ми його на сьогодні не реалізуємо»

За його словами, вартість проекту з електрифікації і запуску прискореного руху у бік Криму «якщо не робити додаткового шляхового розвитку, а прокласти електрифікацію по існуючих коліях, може становити близько 1 млрд доларів».