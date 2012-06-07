Організація швидкісного руху між Києвом і Москвою залежить від домовленостей

Організація швидкісного руху зі швидкістю до 350 км на годину у напрямку Київ-Москва залежатиме від російсько-українських міждержавних домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час першого рейса «Українського експреса» - міжрегіонального електропоїзда виробництва Hyundai Rotem, який 7 червня вийшов у перший рейс за маршрутом Київ–Донецьк, повідомив перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергій Болоболін.

«Про концепцію швидкісного руху до 350 км на годину ми не забуваємо й працюємо разом із росіянами над сполученням Москва-Київ. Це питання постійно розглядається при зустрічах і керівників залізниць України та Росії, і керівників держав. Остаточні терміни визначать керівники держав», - сказав він.

За словами С.Болоболіна, на сьогодні розробляється техніко-економічне обгрунтування (ТЕО – УНІАН) проекту організації швидкісного руху між Києвом і Москвою, яке може визначити орієнтовну вартість проекту.

«Вже опрацьовується ТЕО цього (проекту – УНІАН). Ми рухаємося в цьому напрямку, щоб були реалізовані швидкості такі як у Європі – 350 км на годину», – сказав він.

Водночас, С.Болоболін зазначив, що «аби запустити високошвидкісний поїзд між Києвом і Москвою, має бути збудовано нову дорогу».

«По тій, що існує ми швидкісні поїзди ніколи не зможемо пустити. Але на сьогодні у напрямку Москва-Київ ніяких додаткових робіт робитися не буде, лише планові», - сказав він.

Коментуючи розвиток швидкісного залізничного руху в Росії на поїздах «Сапсан» виробництва Siemens, С.Болоболін зазначив, що «Сапсан» може розвивати швидкість значно більшу, ніж «Український експрес» Hyundai, але щоб розвивати таку швидкість, має бути дуже серйозна інфраструктура».

«Має бути виключено попадання на цю ділянку будь-якої живої істоти – людини, тварини. Має бути зроблено всі перетини й переїзди в різних рівнях. Це коштує мільярди, тому ми пішли на компромісний варіант, щоб забезпечити прискорений рух українськими залізницями. Але навіть так поїзд йде вдвічі швидше, ніж ми звикли», - сказав він.