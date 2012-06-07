На Придніпровській залізниці попередили розкрадання вантажів і майна на 315 тис. грн

Співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у січні-травні 2012 попередили 238 фактів розкрадання вантажів і майна на суму 315 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Під час спроб розкрадань затримали 236 зловмисників.

В основному викрадачі намагалися демонтувати пристрої вагонів, з'єднувальні вузли залізничної колії, красти з вантажних вагонів кам'яне вугілля і металопродукцію.

Зокрема, під час спільних з міліцією оперативно-профілактичних заходів на перегоні Запоріжжя Ліве - Запоріжжя-2 був знайшли незаконний пункт прийому металобрухту, де виявили 250 кг деталей верхньої будови колії (підкладки, милиці, болти і т.д.) на суму 4 тис. грн. Власника пункту затримали і передали в лінійний відділ міліції на станції Запоріжжя-1.

У травні на станції Обвідна в Дніпропетровську стрілки воєнізованої охорони Придніпровської залізниці попередили крадіжку повітророзподільника на суму понад 1,6 тис. грн.

Затриманого непрацюючого зловмисника з вкраденим майном передали в лінійний відділ міліції на станції Дніпропетровськ.

Як повідомляв УНІАН, співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у 2011 р. попередили 586 фактів розкрадання вантажів і майна на суму 720 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порту, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промисловий зв'язок вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 року.